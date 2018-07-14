Пражский суд освободил почти всех подозреваемых в деле контрабанды рога носорога

Суд снял обвинения практически со всех участников дела, касаемого контрабанды рога редкого вида носорогов. Виновным был признан лишь организатор контрабандной группировки Мао Нгиен Гуе. Об этом сообщила пресс-секретарь Окружного суда Праги 6 Зузана Барохова.

Нелегальная сделка должна была состояться в 2011 и 2013 году, когда, согласно прокурору, группировка Мао Нгиен Гуе пыталась продать 24 рога редкого животного приблизительно за 96 миллионов крон ( 3 720 503 евро). Часть контрабандного товара организаторы планировали вывезти во Вьетнам, где существует поверье, что порошок из толченого рога носорога лечит от рака.