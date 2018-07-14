Пражский суд освободил почти всех подозреваемых в деле контрабанды рога носорога

Ирина Ручкина
14-07-2018
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Суд снял обвинения практически со всех участников дела, касаемого контрабанды рога редкого вида носорогов. Виновным был признан лишь организатор контрабандной группировки Мао Нгиен Гуе. Об этом сообщила пресс-секретарь Окружного суда Праги 6 Зузана Барохова.

Нелегальная сделка должна была состояться в 2011 и 2013 году, когда, согласно прокурору, группировка Мао Нгиен Гуе пыталась продать 24 рога редкого животного приблизительно за 96 миллионов крон ( 3 720 503 евро). Часть контрабандного товара организаторы планировали вывезти во Вьетнам, где существует поверье, что порошок из толченого рога носорога лечит от рака.

 
 
 
 
 
 
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