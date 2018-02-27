Пражский суд освободил из-под стражи задержанного курдского политика

Лорета Вашкова
27-02-2018
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Пражский городской суд во вторник, 27 февраля, вынес решение об освобождении из-под стражи бывшего сопредседателя сирийской курдской Партии «Демократический союз» Салиха Муслима, задержанного на чешской территории в субботу. Анкара требует экстрадиции политика, фигурировавшего с середины февраля в турецком списке «44 террористов в розыске», в Турцию. По словам пресс-секретаря правительства Турции Бекира Боздага, решение пражского суда имеет политическую подоплеку и означает поддержку, оказываемую террористической организации.

Салих Муслим пообещал судьям в случае получения судебных повесток участвовать в рассмотрении дела в судах и не выезжать за пределы ЕС, - сообщил журналистам в здании суда адвокат С. Муслима Мирослав Крутина. Благодаря данному обещанию курдский политик оказался на свободе и не был эскортирован в столичный следственный изолятор, как предлагали представители пражской государственной прокуратуры. Чешскому информационному агентству ЧТК об этом сообщила пресс-секретарь Пражского городского суда Маркета Пуци.

Освобождающий вердикт пражского суда в отношении С. Муслима может отрицательно повлиять на двусторонниe отношения Праги и Анкары. В таком духе, информирует турецкая газета Sabah, посол Турции в ЧР Ахмет Некати Бигали выразился еще в понедельник, до вынесения вердикта. Во вторник посол подверг критике решение суда, предупредив, что оно «вызовет недовольство со стороны Анкары». «Такого вердикта мы не ожидали. Салих Муслим в последние годы был соучастником нескольких терактов в Турции», – заявил Бигали 27 февраля в интервью Sabah.

Телефонный разговор главы чешский дипломатии Мартина Стропницкого с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания в Праге курдского политика состоится, предположительно, также во вторник.

Лорета Вашкова
27-02-2018
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