Пражский планетарий отмечает 90-летие

Обсерватория имени Штефаника, которая была построена по проекту созданного в начале XX века Чешского астрономического общества и введена в эксплуатацию в 1928 году, 24 июня отметит свое 90-летие. Она была названа в честь словацкого политика, генерала французской армии и известного астронома Растислава Штефаника.

Современный облик обсерватория приобрела после обширной реконструкции в середине 70-х годов 20-го века. Благодаря этому она способна принять до 40 тыс. посетителей в год. В ясную погоду обсерватория работает и днем, и ночью для всех желающих. Помимо самой обсерватории, открыта библиотека с десятками тысяч разных наименований.