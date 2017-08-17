21 августа 2017 г., в 49-ю годовщину вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора, пражский Музей коммунизма откроется в новом помещении – на пл. Республики (V Celnici 4). Торжественную церемонию проведет писатель и общественный деятель Иржи Странский, который представит обновленную экспозицию музея.

Музей рассказывает об эпохе социализма в Чехословакии в разных аспектах: быт, политика, история, спорт, экономика, образование искусство соцреализма, пропаганда в СМИ, народная милиция, армия, спецслужбы, цензура, судебные процессы эпохи сталинизма и трудовые лагеря, охватывая период с 1948 по 1989 г.

Новое помещение музея, существующего с 2001 г., занимает площадь 1500 м2. В числе экспонатов — фотографии из архивов ČTK и госбезопасности, а также воссозданные интерьеры эпохи социализма – школьный класс, мастерская, помещение для допросов и т.д.