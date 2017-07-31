Пражский монетный двор выпустил коллекционную монету с мультперсонажами Пат и Мат

Катерина Айзпурвит
31-07-2017
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Впервые в истории Пражский монетный двор выпустил памятную монету с логотипом «Чешского телевидения» и изображением героев популярного чешского мультфильма Пат и Мат. Первая часть мультсериала о двух веселых человечках, созданного Любомиром Бенешом и Владимиром Иранеком, вышла в 1976 году и с тех пор стала известна во всем мире. 500 монет отчеканено из серебра, 100 штук – из золота и 100 – из золота 999-й пробы. Небольшой тираж повышает коллекционную стоимость монет, которыми Пражский монетный двор открывает цикл, посвященный чешским сказочным героям.

 
 
 
 
 
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