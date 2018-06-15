Пражский Град не обязан был предоставлять налоговую декларацию канцлера за 2013 г.

Канцелярия президента Чешской Республики действовала в соответствии с законодательством того времени, отказав в предоставлении имущественной декларации о состоянии и доходах канцлера президента Вратислава Мынаржа за 2013 год организации Právo. Последняя аргументировала необходимость получения документа общественными интересами. Решение об этом принял Городской суд Праги.

Согласно действовавшему закону о пересечении интересов, Канцелярия президента не была включена в список налоговых субъектов ЧР. Поэтому Пражский Град не был обязан обнародовать налоговые декларации своих сотрудников. Из декларации канцлера Мынаржа, предоставленной по состоянию за 2017 г., следует, что он является владельцем более ста земельных участков, значительной доли недвижимости в городке Осветиманы, а также домов в Праге и Брно стоимостью в размере десятков миллионов крон и другого имущества, сообщает ЧТК.