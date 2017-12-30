Пражский Град готовит выставку «Прикосновения государственности»

Среди экспонатов новой выставки в Пражском Граде, приуроченной к столетнему юбилею со дня возникновения Чехословакии, посетители смогут увидеть лафет, на котором хоронили первого президента Чехословакии Томаша Г. Масарика, письмо Альберта Эйнштейна с просьбой предоставить милость политическому и общественному деятелю Миладе Гораковой, приговоренной коммунистическими властями к смертной казни по сфабрикованному обвинению в государственной измене. А также, к примеру, пиджак Яна Кубиша, в который он был одет в день покушения на рейхспротектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха у другие интересные предметы.

Выставка под названием Doteky státnosti («Прикосновения государственности»), в подготовку которой значительный вклад вложил Институт военной истории ЧР, будет проходить в Манеже Пражского Града с 7 марта до конца октября 2018 г. Об этом сообщил глава секции администрации при канцелярии президента Ян Новак.