Прага запретит грузовикам, высота которых превышает 12 метров, съезжать с Пражской кольцевой дороги в город. Члены горсовета во вторник также одобрили запрет на въезд фур на Южную, Штербоголскую и Споржиловскую соединительные дороги, которые в настоящий момент заменяют недостроенную часть кольцевой дороги. Городское руководство предложило самый жесткий вариант против позиции Министерства транспорта и других госучреждений, которые требовали сохранения проезда по городу для грузового транспорта между районами Споржилов и Беховице. На грузовой транспорт уже продолжительное время жалуются жители района Споржилов.