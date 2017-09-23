Пражский «День армии» - презентация прошлого и будущего чешских войск

Лорета Вашкова
23-09-2017
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«День с армией», который в субботу проходит на Летенской равнине (парк Летна), привлек внимание сотен посетителей. В рамках мероприятия пражане и гости столицы приглашаются на презентации образцов современной и исторической военной техники разных видов войск, охватывающий столетний период, на протяжении которого арсенал использовался и продолжает служить армии страны.

Посетители смотра могут принять участие в нескольких конкурсах. Представлена была и книга Osudy odvážných («Судьбы храбрых»), в презентации которой приняли участие министр обороны Чешской Республики Maртин Стропницкий и начальник Генерального штаба чешской армии Йозеф Бечварж. Сборник вышел в издательстве Института военной истории и посвящен чешским героям периода Второй мировой войны.

 
 
 
 
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