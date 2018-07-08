Пражский архиепископ: Требование введения налога на компенсации за церковное имущество – скандально

Скандальным назвал пражский архиепископ Доминик Дука требование парламентской компартии ввести налог на денежную компенсацию, выплачиваемую церквям за невозвращенное имущество в рамках реституционного процесса. По его мнению, церкви должны защищать свои права судебным путем.

Комментируя после заседания Чешской епископской конференции создавшуюся ситуацию, кардинал Доминик Дука выразил надежду на то, что упоминаемый налог не будет введен. Напомним, что в феврале чешские депутаты в первом чтении одобрили соответствующий законопроект. Идею введения налога на компенсации за невозвращенное церковное имущество также поддержал кабинет министров.