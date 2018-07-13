Пражский архиепископ подал судебную жалобу из-за спектакля с «Христом-насильником»

Антон Каймаков
13-07-2018
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«Центр экспериментального театра», в чем ведении находится брненский театр «Гусь на веревочке», стал объектом судебной жалобы пражского архиепископа Доминика Дуки. Речь идет о спектаклях хорватского режиссера Оливера Фрлича «Наше насилие и ваше насилие» и «Проклятие», показанных во время майского фестиваля «Театральный мир». Первая из названных постановок жонглирует символами и провоцирует зрителя персонажем в виде Иисуса Христа, совершающего насилие над мусульманкой и чешским флагом между женских ног. Во втором спектакле на сцене появляется скульптура, припоминающая покойного понтифика Яна Павла II с возбужденным пенисом.

Как заявил кардинал Доминик Дука, его жалоба продиктована необходимостью отстаивать «основной принципы сосуществования в обществе, коими являются порядочность, а также уважение к ближнему и к его мнению».

 
 
 
 
 
 
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