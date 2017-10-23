Пражский архиепископ: Победили партии, которые свободу страны не укрепляли

Антон Каймаков
23-10-2017
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По мнению пражского архиепископа Доминика Дуки, победу в парламентских выборах одержали партии, которые не занимались укреплением свободы этой страны в течение последних 25 лет. Каких-либо конкретных названий священник не приводил.

Как посредством пресс-секретаря для СМИ подчеркнул архиепископ, приоритеты многих политических партий и движений нельзя назвать ни традиционно правыми, ни левыми. По мнению Доминика Дуки, в настоящее время терпит поражение политика современной Европы.

 
 
 
 
 
 
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