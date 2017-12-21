Пражский аэропорт обслужил рекордные 15 млн пассажиров

Тимур Кашапов
21-12-2017
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Пассажиропоток Международного аэропорта Вацлава Гавела в ночь на четверг, 21 декабря, превысил 15 млн человек. «Этот показатель является рекордным в 80-летней истории аэропорта», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Предыдущий рекорд, который продержался три года, был превзойден почти на 2 млн.

Пресс-секретарь Марика Яноушкова объяснила улучшение показателей работы аэропорта привлекательностью Праги и Чешской Республики, которые считаются одним из популярнейших и безопасных туристических направлений в мире, а также ростом благосостояния жителей Чехии, которые могут и готовы больше тратить на перелеты.

 
 
 
 
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