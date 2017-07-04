Пражский аэропорт и здание в Гумпольце украсят самые большие настенные полотна в Центральной Европе

Ольга Васинкевич
04-07-2017
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На зданиях пражского аэропорта имени Вацлава Гавела и в Гумпольце появятся самые обширные настенные рисунки в Чешской Республике и во всей Центральной Европе. Один из них создаст чешский иллюстратор Михал Шкапа alias Tron, другой – бельгийский иллюстратор и художник, работающий в жанре мурал (крупное изображение, нанесенное на стену) Dzia, проекты которых победили в международном конкурсе. Мастера приступят к работе в конце августа – начале сентября по причине наличия необходимой температуры воздуха. Оба художника смогут расписать более 6500 квадратных метров индустриальных помещений.

 
 
 
 
 
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