На зданиях пражского аэропорта имени Вацлава Гавела и в Гумпольце появятся самые обширные настенные рисунки в Чешской Республике и во всей Центральной Европе. Один из них создаст чешский иллюстратор Михал Шкапа alias Tron, другой – бельгийский иллюстратор и художник, работающий в жанре мурал (крупное изображение, нанесенное на стену) Dzia, проекты которых победили в международном конкурсе. Мастера приступят к работе в конце августа – начале сентября по причине наличия необходимой температуры воздуха. Оба художника смогут расписать более 6500 квадратных метров индустриальных помещений.