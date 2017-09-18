Пражские таксисты пригрозили забастовкой и блокадой дорог

Столичные таксисты готовы приступить к забастовке и блокаде ряда автодорог, если мэр Праги Адриана Крначова не обеспечит равные условия работы для всех таксомоторных фирм, обслуживающих пассажиров в городе. Проблема в водителях компании Uber, которые для осуществления пассажирских перевозок не обязаны сдавать экзаменов, получать соответствующих лицензий и устанавливать на свои автомобили таксометры. Водители лицензированных таксомоторных фирм требуют от мэрии навести порядок и, либо запретить Uber обслуживать пассажиров, либо заставить их соблюдать стандартные правила.

Первые протесты пражские таксисты провели уже в минувшую пятницу в Аэропорту имени Вацлава Гавела. Новые мероприятия имели место и в понедельник. Срок ультиматума, выдвинутого мэру Праги, истекает в грядущую пятницу.