Пражские таксисты 2 октября заблокируют дорогу в воздушную гавань

Администрация пражского аэропорта предупреждает пассажиров о вероятности больших задержек 2 октября в связи с попаданием в пробку по пути в аэропорт, связанных с очередным протестом таксистов против служб компании Uber, и рекомендует воспользоваться городским транспортом. Пражские таксисты сообщили о блокаде дороги, ведущей в воздушную гавань столицы, которая начнется в понедельник в первой половине дня.

Таксисты обвиняют Uber в обслуживании пассажиров без оформления лицензии, что, по их мнению, противоречит правилам честной конкуренции, и критикуют пражский муниципалитет за бездеятельность в сложившейся ситуации.