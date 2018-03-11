Пражские школы и детские сады борются со вшами у детей

Как сообщает «Чешское Радио», даже морозы в конце зимы не смогли помешать распространению вшей, которыми оказались заражены многие школы и детские сады чешской столицы.
Как отмечают сотрудники службы гигиены, если ранее дети привозили этих паразитов, главным образом, из летних лагерей, теперь детские учебные заведения сталкиваются с ними и зимой. Специалисты указывают, что не все родители достаточно ответственно подходят к проблеме, что ухудшает ситуацию.
Для борьбы со вшами пражское Управление гигиены выпустило специальную инструкцию для родителей, где перечислены противопаразитарные препараты и содержится совет наголо обривать детей.
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