Пражские школы и детские сады борются со вшами у детей

Как сообщает «Чешское Радио», даже морозы в конце зимы не смогли помешать распространению вшей, которыми оказались заражены многие школы и детские сады чешской столицы.

Как отмечают сотрудники службы гигиены, если ранее дети привозили этих паразитов, главным образом, из летних лагерей, теперь детские учебные заведения сталкиваются с ними и зимой. Специалисты указывают, что не все родители достаточно ответственно подходят к проблеме, что ухудшает ситуацию.

Для борьбы со вшами пражское Управление гигиены выпустило специальную инструкцию для родителей, где перечислены противопаразитарные препараты и содержится совет наголо обривать детей.