Пражские дневные центры для бездомных не справляются с нагрузкой

Антон Каймаков
30-07-2017
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Прага столкнулась с серьезным недостатком мест в дневных центрах для бездомных граждан, где им предоставляют питание, выдают одежду, а также оказывают консультационную помощь. Новые дневные центры по оказанию помощи бездомным, как в интервью информационному агентству ČTK заявил директор городского Центра социальных услуг Праги Томаш Ян, планируется открывать на баржах, пришвартованных к пражским набережным. Проблема в том, что районные администрации отказываются открывать центры для бездомных на своей территории. В чешской столице в настоящее время работает 6 центров социального обслуживания лиц без постоянного места проживания и занятий. За их работу отвечают благотворительные организации.

 
 
 
 
 
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