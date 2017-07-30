Прага столкнулась с серьезным недостатком мест в дневных центрах для бездомных граждан, где им предоставляют питание, выдают одежду, а также оказывают консультационную помощь. Новые дневные центры по оказанию помощи бездомным, как в интервью информационному агентству ČTK заявил директор городского Центра социальных услуг Праги Томаш Ян, планируется открывать на баржах, пришвартованных к пражским набережным. Проблема в том, что районные администрации отказываются открывать центры для бездомных на своей территории. В чешской столице в настоящее время работает 6 центров социального обслуживания лиц без постоянного места проживания и занятий. За их работу отвечают благотворительные организации.