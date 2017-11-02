Пражская ячейка ЧСДП согласилась восстановить членство экс-премьера Иржи Пароубека в партии

Исполком пражской ячейки Чешской социал-демократической партии дал согласие на восстановление членства бывшего премьер-министра и главы ЧСДП Иржи Пароубека. Это подтвердил депутат, заместитель мэра Праги Петр Долинек. Отметим, что в июне этого года пражская ЧСДП выступила против возвращения Пароубека, который сдал партийный билет в октябре 2011 года и основал «Национал-социалистскую партию – левые 21-го века» (LEV 21), которая дважды потерпела неудачу на выборах.

Иржи Пароубек вступил в ряды ЧСДП в 1989 году и сразу занял должность центрального секретаря. В 1993 году он участвовал в выборах председателя партии, но проиграл Милошу Земану. В 2005 году после отставки Станислава Гросса Пароубек был назначен премьер-министром Чехии, а в 2006 году был избран председателем партии.