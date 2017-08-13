Пражская Неделя моды Mercedes Benz Prague Fashion Week, которая пройдет с 1 по 9 сентября, помимо демонстрации новых коллекций ведущих чешских модельеров, в большей мере будет посвящена обуви. Например, представлена будет новая коллекция Vans, созданная Карлом Лагерфельдом, а также гости увидят выставку, посвященную истории кроссовок Adidas Equipment. Кроме того, пройдет серия лекций и дискуссий с sneakerheads, то есть людьми, которые любят и коллекционируют кроссовки и street (уличную) обувь. Также в программе Недели моды – комментированная экскурсия по выставке обуви известного модельера Маноло Бланика в музее на Кампе.