Пражская конференция: 1968 год глазами иностранных исследователей

«1968 год является доказательством непредсказуемости истории, и хорошо бы об этом помнить и в наши дни». Такие слова прозвучали из уст французского политолога и специалиста по Центральной и Восточной Европе Жака Рупника в среду в Лихтенштейнском дворце в Праге в первый день международной конференции, организованной по случаю 50-й годовщины Пражской весны.

В беседе, посвященной международному контексту оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора, приняли участие также Марк Крамер из Гарвадского университета, Рафал Рогулски - директор организации European Network Remembrance and Solidarity и Зденек Газдра - глава чешского Института по изучению тоталитарных режимов, сообщает чешское информагентство ЧТК. В ходе конференции обсуждались и такие темы, как социальное возрождение 1968 года, отмена цензуры и роль СМИ в пражских событиях.

Конференция продлится до пятницы. В четверг и в пятницу будут на повестке дня события 50-60 гг. в Польше, ГДР, Венгрии, а также в Великобритании и в Австрии.