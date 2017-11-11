Праздник св. Мартина привлек на площадь Брно тысячи жителей

Лорета Вашкова
11-11-2017
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Во многих чешских городах в субботу отмечают день св. Мартина не только в домашнем кругу, но, прежде всего, на городских площадях, где по этому случаю откупоривают бутылки со святомартинским вином и угощаются гусятиной.

По улицам Брно 11 ноября проехал Мартин на белом коне (роль святого в этот раз исполнял брненский актер Мартин Слама), который торжественно откупорил огромную бутыль молодого красного вина, так как ежегодно к этому празднику приурочена дегустация молодого вина нового урожая. Торжества на брненской площади Свободы привлекли тысячи посетителей. По прогнозу представителей Винодельческого фонда, в нынешнем году на рынок поступит около 2,2 миллионов бутылок святомартинского вина. Больше всего образцов произведено виноделами из Велких Буловиц, Чейковиц и Велких Павловиц.

 
 
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