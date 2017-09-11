Правящая коалиция договорилась об увеличении зарплат бюджетников

Зарплаты педагогического состава с ноября 2017 года будут увеличены на 15%. Работники системы государственного управления дождутся прибавки в объеме 10%. Данное решение приняли партии чешской правящей коалиции – социал-демократы, движение ANO, христианские демократы. Параметры повышения соответствуют требованиям профсоюзов, которые, если увеличения не последует, пригрозили кабинету забастовкой.

Вопрос об увеличении финансирования вузов страны, требующих дополнительно 4,5 миллиарда крон (173 миллиона евро).

Министерства пообещали помочь государственному бюджету финансировать рост зарплат, выделив четверть суммы резервных фондов. Всего ведомства обещают перечислить 10 миллиардов крон (385 миллионов евро).