Правоцентристские партии заявили о создании Демократического клуба

Гражданская демократическая партия, TOP 09, христианские демократы и движение STAN заявили о создании новой общей платформы под названием Демократический клуб. Цель такого шага – объединение сил перед первым заседанием Парламента ЧР нового созыва после октябрьских парламентских выборов.

Демократический клуб заявил, что не поддержит кандидатуру Радека Вондрачка (движение ANO) на пост председателя Нижней палаты Чешского парламента. Кроме этого, Клуб требует назначение из своих рядов двух зампредседателей палаты депутатов и главенство в семи комитетах.

У Демократического клуба в настоящее время 48 мандатов из 200, предложение вступить в Клуб получили также социал-демократы и Пиратская партия.