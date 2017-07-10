Правительство ЧР 10 июля одобрило план мероприятий по реструктуризации экономики Moравско-Силезского, Устецкого и Карловарского краев, на которую в общей сложности будет выделено около 42 миллиардов крон (1,5 млрд евро). 6,1 млрд будут потрачены еще в текущем году, 11,4 млрд в 2018 г., более 25 млрд в 2019 г. Уровень безработицы в упомянутых краях, в отличие от остальных областей, является высоким на протяжении длительного времени, некоторые также ощутили на себе последствия спада добычи угля, что отрицательно повлияло на окружающую среду. Упомянутые края планируют инвестировать выделенные средства в улучшение транспортной инфраструктуры и ликвидацию вредных веществ, ухудшающих состояние окружающей природной среды и причиняющих вред здоровью человека, сообщили представители краевых властей. «В Устецком крае средства могли бы помочь, кроме прочего, осуществить проект строительства высокоскоростной железной магистрали, можно задуматься и о добыче лития, что открыло бы перед нами другие перспективы», - отметил гетман края Олдржих Бубеничек.