Правительство во главе с социалистами будет работать еще несколько месяцев

Завершение парламентских выборов еще не означает конец коалиционного кабинета министров, возглавляемого премьер-министром Богуславом Соботкой и социал-демократами. В отставку кабинет уйдет только после выборов нового спикера Палаты депутатов. Однако в состоянии отставки старое правительство будет работать до момента голосования о доверии кабинету нового премьера. По заявлению президента Милоша Земана, новым премьером будет лидер Движения ANO.

Первое заседание нового состава Палаты депутатов глава государства планирует созвать через 30 дней после выборов – 20 ноября. Далее все зависит от длительности процесса формирования кабинета министров.