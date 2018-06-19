Правительство в отставке одобрило проект бюджета на 2018 год

Эва Туречкова
19-06-2018
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Правительство в отставке во вторник одобрило проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 50 миллиардов крон (2 миллиарда евро). В рамках бюджета выделены дополнительные средства на зарплаты учителей и пенсии; сокращен объем средств, предназначенных на социальные пособия.

Оппозиция подвергла проект бюджета острой критике. По мнению гражданских демократов и представителей партии TOP 09, чешская экономика сейчас на подъеме, соответственно поставленные задачи должны быть более амбициозными. Подобное мнение разделяет также Торговая палата ЧР.

 
 
 
 
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