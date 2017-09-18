Правительство утвердило новую концепцию семейной политики

Правительство одобрило концепцию семейной политики, подготовленную Министерством труда. Ведомство предлагает, в частности, выдавать жилищные кредиты, закрепить в законе бесплатное посещение яслей и детских садов, а также повысить размер детских пособий, декретного пособия и т.д. Об утверждении концепции сообщил премьер-министр Богуслав Соботка.

Министерство труда завершило работу над концепцией еще в 2016 году, но кабинет министров утвердил материал только за месяц до выборов. Концепция не является обязательной законодательной нормой. Соботка убежден, что утвержденный материал представляет собой «хорошую основу для семейной политики», работу над которым сможет продолжить новое правительство после выборов.