Правительство: Супружество – это не только союз мужчины и женщины

Коалиционный кабинет министров движения ANO и социал-демократов отказался поддержать план введения в Чехии конституционной защиты для института супружества, определяемого исключительно как союз женщины и мужчины. Предлагаемое группой депутатов дополнение к Декларации прав человека, по мнению правительства, должно быть отвергнуто.

Кабинет считает, что продвигать необходимо поправку, разработанную другой группой законодателей, которая предоставляет возможность заключения брака однополым парам. Изменения содержания Декларации прав человека, считает кабинет министров, должно осуществляться с осторожностью и продуманно, исключая блокирование прав и свобод определенных групп населения.