Правительство продолжит борьбу за электронную систему учета выручки

Правительство меньшинства премьера Андрея Бабиша, сформированное исключительно из членов и сторонников движения ANO, намерено добиваться продолжения внедрения системы электронного учета выручки. Министерство финансов уже разрабатывает поправку, обязывающую подключиться к ЭУВ также мелких предпринимателей, земледельцев, а также, например, и таксистов, которых от этой обязанности недавно избавил Конституционный суд. По мнению Минфина, ЭУВ должна охватывать всех, кто ведет коммерческую деятельность, кроме предпринимателей с низким оборотом.

Чтобы добиться внедрения упомянутой поправки, однако, у правительства меньшинства не хватает депутатских голосов. Против выступают гражданские демократы, партия ТОР 09, объединение старост и независимых (STAN), социал-демократы, христианские демократы, Пиратская партия и движение Свобода и прямая демократия. К переговорам на тему электронной системы учета выручки готовы только коммунисты.