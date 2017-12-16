Правительство продолжит борьбу за электронную систему учета выручки

Антон Каймаков
16-12-2017
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Правительство меньшинства премьера Андрея Бабиша, сформированное исключительно из членов и сторонников движения ANO, намерено добиваться продолжения внедрения системы электронного учета выручки. Министерство финансов уже разрабатывает поправку, обязывающую подключиться к ЭУВ также мелких предпринимателей, земледельцев, а также, например, и таксистов, которых от этой обязанности недавно избавил Конституционный суд. По мнению Минфина, ЭУВ должна охватывать всех, кто ведет коммерческую деятельность, кроме предпринимателей с низким оборотом.

Чтобы добиться внедрения упомянутой поправки, однако, у правительства меньшинства не хватает депутатских голосов. Против выступают гражданские демократы, партия ТОР 09, объединение старост и независимых (STAN), социал-демократы, христианские демократы, Пиратская партия и движение Свобода и прямая демократия. К переговорам на тему электронной системы учета выручки готовы только коммунисты.

Антон Каймаков
16-12-2017
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