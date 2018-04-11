Правительство подготовило план зарубежных миссий

Эва Туречкова
11-04-2018
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Согласно проекту чешского правительства, до конца текущего года примут участие в зарубежных миссиях более тысячи чешских военных, то есть их количество увеличится на треть. Кроме Афганистана, Ирака и Мали, чехи, должны подключиться также к наблюдению за воздушным пространством над странами Балтики, сообщила министр обороны Карла Шлехтова.

Проект Кабмина должен одобрить Парламент ЧР. Оппозиционные партии, однако, высказываются против того, чтобы трехлетний план миссий составляло правительство в отставке.

 
 
 
 
 
 
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