Правительство поддержало предложение назначить новым начальником Генерального штаба Алеша Опату

Правительство ЧР поддержало предложение министра обороны Карлы Шлехтовой назначить новым начальником Генерального штаба Армии ЧР Алеша Опату. На этом посту он должен сменить Йозефа Бечваржа. К исполнению обязанностей Опата может приступить уже в мае. Первой задачей нового начальника Генштаба будет реорганизация командования чешской армии, подчеркнула ранее Шлехтова, которая собирается обсудить с ним и вопрос перевооружения ВС страны.

Алеш Опата участвовал в нескольких зарубежных миссиях Армии ЧР, например, в странах бывшей Югославии и Афганистане. В октябре 2017 года президент Милош Земан присвоил ему второе по старшинству воинское звание генерал-лейтенанта.