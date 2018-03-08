Правительство поддержало предложение назначить новым начальником Генерального штаба Алеша Опату

Тимур Кашапов
08-03-2018
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Правительство ЧР поддержало предложение министра обороны Карлы Шлехтовой назначить новым начальником Генерального штаба Армии ЧР Алеша Опату. На этом посту он должен сменить Йозефа Бечваржа. К исполнению обязанностей Опата может приступить уже в мае. Первой задачей нового начальника Генштаба будет реорганизация командования чешской армии, подчеркнула ранее Шлехтова, которая собирается обсудить с ним и вопрос перевооружения ВС страны.

Алеш Опата участвовал в нескольких зарубежных миссиях Армии ЧР, например, в странах бывшей Югославии и Афганистане. В октябре 2017 года президент Милош Земан присвоил ему второе по старшинству воинское звание генерал-лейтенанта.

 
 
 
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