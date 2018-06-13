Правительство одобрило поправку к закону об электронном учете выручки

Эва Туречкова
13-06-2018
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Правительство Андрея Бабиша внесло коррективы в закон об электронном учете выручки, действующий с декабря 2016 года. Согласно поправке, предпринимателям с низким доходом, не превышающим наличными 200 тысяч крон в год, разрешается с нового года не отсылать в Минфин копию каждого счета в режиме онлайн, а вместо этого пользоваться бумажными бланками счетов на оплату, выпущенными самим министерством. Отчет о выручке предприниматели должны будут отправлять в Минфин ежеквартально.

В рамках того же закона Кабинет министров одобрил снижение некоторых ставок НДС с 15 до 10 процентов. Это касается, прежде всего, услуг, предоставляемых заведениями общественного питания, услуг по уходу за детьми и больными и пожилыми людьми и платежей за поставки воды.

Десятью процентами будет, предположительно, облагаться также продажа разливного пива в ресторанах, услуги парикмахерских и косметических салонов, швейных мастерских и ремонт обуви.

Эва Туречкова
13-06-2018
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