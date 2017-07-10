Правительство обсуждает правила хранения оружия и покупку RBS-70NG

Лорета Вашкова
10-07-2017
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Правительство Чешской Республики в ходе заседания в понедельник рассматривает несколько требований, которые касаются безопасности боеприпасов, и правила хранения оружия. Mинистр обороны Чехии Мартин Стропницкий информирует коллег о планируемом приобретении новых переносных зенитно-ракетных комплексов RBS-70NG шведской компании Saab Dynamics AB. В повестку дня также включен план мероприятий по реструктуризации экономики Moравско-Силезского, Устецкого и Карловарского краев, которая потребует примерно 42 миллиардов крон (1,5 млрд евро). Предполагается, что 6,1 млрд на капинвестиции будут потрачены еще в текущем году.

 
 
 
 
 
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