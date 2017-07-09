Правительство обсудит план по оживлению экономики отстающих краев

Лорета Вашкова
09-07-2017
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Правительство в понедельник, 10 июля, обсудит план мероприятий по реструктуризации экономики Moравско-Силезского, Устецкого и Карловарского краев. Структурная перестройка на разных уровнях экономики в ближайшие три года потребует примерно 42 миллиардов крон (1,5 млрд евро). Премьер-министр ЧР Богуслав Соботка уже ранее информировал, что пропасть между упомянутыми краями и остальными областями Чешской Республики углубляется, одновременно напомнив, что в данном случае будет предпринята первая комплексная реструктуризация экономики, затрагивающая столь обширную территорию страны. «Упомянутые регионы столкнулись с последствиями спада добычи угля, что, кроме прочего, отразилось на снижении их конкурентоспособности и повлияло на окружающую среду краев», – подчеркнул глава правительства.

 
 
 
 
 
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