Правительство в понедельник, 10 июля, обсудит план мероприятий по реструктуризации экономики Moравско-Силезского, Устецкого и Карловарского краев. Структурная перестройка на разных уровнях экономики в ближайшие три года потребует примерно 42 миллиардов крон (1,5 млрд евро). Премьер-министр ЧР Богуслав Соботка уже ранее информировал, что пропасть между упомянутыми краями и остальными областями Чешской Республики углубляется, одновременно напомнив, что в данном случае будет предпринята первая комплексная реструктуризация экономики, затрагивающая столь обширную территорию страны. «Упомянутые регионы столкнулись с последствиями спада добычи угля, что, кроме прочего, отразилось на снижении их конкурентоспособности и повлияло на окружающую среду краев», – подчеркнул глава правительства.