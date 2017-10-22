Правительство обсудит бюджет транспортного фонда

Завершающий свою работу состав кабинета министров Чехии на следующей неделе обсудит бюджет Государственного фонда транспортной инфраструктуры. В следующем году он будет располагать 72,5 миллиарда крон (2,8 миллиарда евро). 53,8 миллиарда крон выделены из бюджета страны, а 18,7 миллиарда крон получено из соответствующих фондов Еврсоюза.

По плану, самые крупные инвестиции будут осуществлены в строительство и ремонт транзитных магистралей, а также в развитие железнодорожной инфраструктуры.