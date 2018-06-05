Правительство не поддержит сплошное увеличение зарплат бюджетников

Антон Каймаков
05-06-2018
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Кабинет министров Чехии выступает против сплошного увеличения зарплат работников бюджетной сферы и системы государственного управления. В ближайшее время правительство намерено осуществить проверку кадрового состава бюджетной сферы и оптимизацию общего количества сотрудников.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Андрей Бабаиш не поддерживает требование профсоюзов, добивающихся сплошного увеличения окладов. Глава кабинета ссылается на то, что в прошлом некоторые чешские министерства уже добились прибавок для своих сотрудников и подведомственных организаций.

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