Правительство не поддержит сплошное увеличение зарплат бюджетников

Кабинет министров Чехии выступает против сплошного увеличения зарплат работников бюджетной сферы и системы государственного управления. В ближайшее время правительство намерено осуществить проверку кадрового состава бюджетной сферы и оптимизацию общего количества сотрудников.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Андрей Бабаиш не поддерживает требование профсоюзов, добивающихся сплошного увеличения окладов. Глава кабинета ссылается на то, что в прошлом некоторые чешские министерства уже добились прибавок для своих сотрудников и подведомственных организаций.