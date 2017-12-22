Правительство не намерено откладывать введение электронных рецептов

Катерина Айзпурвит
22-12-2017
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Как и ожидалось, кабинет Андрея Бабиша, не поддержит в парламенте предложение по отсрочке введения обязательных электронных рецептов. При этом министр здравоохранения Адам Войтех от партии ANO сообщил журналистам, что планирует изменить систему нововведения и намерен в течение первого года отказаться от штрафов в отношении врачей, которые не смогут соблюдать новый закон.

Отсрочить обязательное введение электронных рецептов предлагает Сенат ЧР и депутаты от оппозиционной партии гражданских демократов.

Переход на электронные рецепты запланирован уже со следующего года. В настоящее время в Чехии ежегодно выдается от 60 до 70 млн рецептов на бумажных бланках. В качестве базовой формы eRecept'а предлагается код с электронной подписью врача. Также может использоваться смс-сообщение, e-mail с приложенным pdf-файлом или передача рецепта на мобильное или Интернет-приложение.

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