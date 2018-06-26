Правительство намерено расширить полномочия разведки и спецслужб

Разведывательные и спецслужбы должны получить дополнительные полномочия, считает правительство. На своем заседании кабинет Андрея Бабиша одобрил проект поправки, позволяющий этим структурам создать собственную систему распознавания лиц по фотографиям.
В случае принятия поправки парламентом, спецслужбы смогут получать данные из банков, где подобная информация защищена законом о банковской тайне. При этом информация может быть получена без ведома самого банка, при посредничестве Нацбанка ЧР.
Одобренная правительством новелла закона также предоставляет спецслужбам больше возможностей в выявлении скрывающихся лиц путем внесения соответствующих пометок в информационные системы и обеспечивает получение большего объема информации от госорганов.
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