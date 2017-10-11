Правительство Кыргызстана расторгло договор с чешской компанией Liglass Trading

Правительство Кыргызстана расторгло договор с чешской фирмой Liglass Trading о строительстве каскада гидроэлектростанций на реке Нарын. Об этом сообщило в среду государственное информационное агентство Кабар с тем, что соответствующее правительственное постановление подписал во вторник председатель киргизского правительства Сапар Исаков.

По сообщению правительственных источников, правительство не ведет с чешской фирмой никаких переговоров о дальнейшем сотрудничестве в рамках инвестиционного договора. При этом чешская компания в минувшие дни сообщила, что планирует проведение переговоров и готовит дополнение к соглашению. Генеральный директор Liglass Trading Михаэл Смелик недавно пригрозил, что если киргизская сторона отступит от соглашения, фирма обратится в международный арбитражный суд.