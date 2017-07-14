Представители чешского правительства и фирма AGPI, владелец свинарника, расположенного на месте бывшего нацистского концлагеря в Летах у Писка, где в период 2-й мировой войны умирали цыгане, провели в четверг переговоры по поводу откупа свинофермы. Конкретная стоимость свинарника, являющегося частной собственностью, фирмой AGPI пока не озвучена, сообщил ČTK пресс-секретарь министра по правам человека Mихал Kaчирек. В связи с тем, что в Летах у Писка на памятном для цыган месте стоит свинарник, Чехия стала мишенью для критики со стороны отечественных и международных организаций. К отстранению свинофермы Чешскую Республику несколько раз призывал также Европейский парламент.