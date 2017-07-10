Кабинет министров Чешской Республики в понедельник, 10 июля, одобрил введение программы по выдаче виз для инвестора из стран, не входящих в ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек. До сих пор основанием для получения ВНЖ признавались исключительно женитьба и замужество, учеба, научная деятельность или трудоустройство. Иностранцы, которые планируют осуществлять инвестиции в Чехии в размере не менее 75 млн крон (2,7 млн евро) и создать хотя бы 20 новых рабочих мест, смогут получить разрешние на продолжительное пребывание в стране. Экономическая палата Чехии подвергла программу критике, по мнению ее членов, условия предоставления права проживания для инвесторов являются чересчур строгими. Проект положений, дополняющих законопроект «О пребывании иностранцев на территории ЧР», предусматривающий предоставление ВНЖ на основе инвестиций, разработан совместно МВД и Министерством промышленности и торговли.