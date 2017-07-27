Чешское правительство одобрило предложение Минобороны о покупке 140 бронемашин на общую сумму около 9,5 млрд крон. 62 бронемашины с противоминной защитой Titus 6x6, которые поставит Tatra Export, дочерняя компания концерна Czechoslovak Group, планируется использовать в качестве платформ управления и контроля с целью улучшения координации сухопутных войск, в том числе – более эффективного управления артиллерией. Еще 80 бронемашин LMV 4x4 поставит итальянский Iveco. Ожидается, что новая техника поступит на вооружение Армии ЧР в 2020-24 гг.