Правительство будет назначено на следующей неделе

Президент Чешской Республики Милош Земан планирует назначить новое правительство во вторник 26 июня или среду 27 июня. Об этом он сообщил в интервью для Blesk.cz.
По словам премьер-министра Андрея Бабиша, который в данный момент находится на мемориальной акции в память об уничтожении нацистами деревни Лежаки, для него это стало неожиданной новостью. Несмотря на то, что он неоднократно просил президента утвердить правительство в июне, Милош Земан собирался заняться этим лишь в следующем месяце.
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