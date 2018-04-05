Правительство Болгарии не собирается покупать активы, принадлежащие компании ČEZ

Тимур Кашапов
05-04-2018
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Правительство Болгарии не собирается покупать доли в местных компаниях, которые продает чешский энергетический гигант ČEZ. На заседании парламентского комитета об этом заявил министр финансов Болгарии Владислав Горанов, хотя еще в начале марта болгарские правительственные чиновники утверждали, что собираются приобрести эти фирмы полностью или частично, чтобы контролировать их деятельность в целях обеспечения стабильных поставок электроэнергии потребителям.

ČEZ вышла на болгарский рынок в конце 2004 года. Принадлежащая ей дистрибьюторская и сбытовая компания обслуживает около трех миллионов клиентов, прежде всего, в западной части страны. ČEZ в настоящее время продает семь болгарских компаний: CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Orešec и Bara Group. ČEZ решила покинуть Болгарию из-за давних споров с местными властями.

 
 
 
 
 
 
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