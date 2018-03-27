Правительство Бабиша пошло навстречу социал-демократам в вопросе всеобщего референдума

Эва Туречкова
27-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Правительство в отставке Андрея Бабиша решило поддержать проект закона о введении всеобщего референдума в виде, предложенном социал-демократической партией (ČSSD). В отличие от представителей Партии прямой демократии Томио Окамуры, социал-демократы высказываются против возможности выносить на референдум такие вопросы, как выход Чехии из Евросоюза или Североатлантического альянса.

Для рассмотрения петиции за проведение референдума необходимо набрать, по мнению социал-демократов, не менее 850 тысяч подписей граждан ЧР.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 