Правительство Бабиша пошло навстречу социал-демократам в вопросе всеобщего референдума

Правительство в отставке Андрея Бабиша решило поддержать проект закона о введении всеобщего референдума в виде, предложенном социал-демократической партией (ČSSD). В отличие от представителей Партии прямой демократии Томио Окамуры, социал-демократы высказываются против возможности выносить на референдум такие вопросы, как выход Чехии из Евросоюза или Североатлантического альянса.

Для рассмотрения петиции за проведение референдума необходимо набрать, по мнению социал-демократов, не менее 850 тысяч подписей граждан ЧР.