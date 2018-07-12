Правительство ANO и социал-демократов при поддержке коммунистов получило доверие парламента

Правительство меньшинства ANO и социал-демократов смогло при поддержке фракции компартии получить большинство голосов депутатов при голосовании о поддержке кабинету. Доверие парламента правительство получило спустя 264 дня после парламентских выборов, что стало самым длительным периодом в истории Чешской Республики.

Заседание Нижней палаты 11 июля, в ходе которого со своими замечаниями выступили многие депутаты, продлилось 16 ч; голосование проходило уже после полуночи.

Оппозиция считает «тревожным сигналом», что впервые после «бархатной» революции в формировании власти в государстве приняли участие коммунисты, а во главе кабинета находится премьер-министр, в отношении которого ведется уголовное следствие. Правящая коалиция и компартия, со своей стороны, указывают, что получение правительством доверия парламента завершило период неопределенности.