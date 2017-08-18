Прагу и Филадельфию соединит прямой рейс

Ольга Васинкевич
18-08-2017
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С мая 2018 года авиаперевозчик American Airlines планирует осуществлять прямые рейсы из Праги в Филадельфию. Полеты будут совершаться ежедневно на самолете Boeing 767-300. Запланированный рейс станет 13-м дальним авиаперелетом из Праги и четвертым регулярным рейсом на американский континент.

Как сообщил председатель представительства Аэропорта Прага Вацлав Ржегорж, таким образом, будет также приобретено соединение с ключевой пересадочной точкой для связанных рейсов в США – например, в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Майами и Бостон.

 
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