Прагу и Филадельфию соединит прямой рейс

С мая 2018 года авиаперевозчик American Airlines планирует осуществлять прямые рейсы из Праги в Филадельфию. Полеты будут совершаться ежедневно на самолете Boeing 767-300. Запланированный рейс станет 13-м дальним авиаперелетом из Праги и четвертым регулярным рейсом на американский континент.

Как сообщил председатель представительства Аэропорта Прага Вацлав Ржегорж, таким образом, будет также приобретено соединение с ключевой пересадочной точкой для связанных рейсов в США – например, в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Майами и Бостон.