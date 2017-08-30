Прагу и Бангкок может связать прямая авиалиния

Антон Каймаков
30-08-2017
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Таиланд заинтересован в открытии прямой пассажирской авиалинии между Прагой и Бангкоком. Об этом СМИ сообщил посол Чехии в Таиланде Марек Либржицки. Туристический поток между странами стабильный с тенденцией роста, подчеркивает дипломат. Из Чехии в Таиланд ежегодно путешествует около 43 тысячи граждан, а в обратном направлении – 50 тысяч таиландцев.

Переговоры на данную тему уже проходят. Предполагается, что рейсы между Прагой и Бангкоком могла бы осуществлять таиландская авиакомпания. Через Прагу в Таиланд могли бы летать и некоторые пассажиры, которые в настоящее время пользуются рейсами из Мюнхена и Вены.

 
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