Прагу и Бангкок может связать прямая авиалиния

Таиланд заинтересован в открытии прямой пассажирской авиалинии между Прагой и Бангкоком. Об этом СМИ сообщил посол Чехии в Таиланде Марек Либржицки. Туристический поток между странами стабильный с тенденцией роста, подчеркивает дипломат. Из Чехии в Таиланд ежегодно путешествует около 43 тысячи граждан, а в обратном направлении – 50 тысяч таиландцев.

Переговоры на данную тему уже проходят. Предполагается, что рейсы между Прагой и Бангкоком могла бы осуществлять таиландская авиакомпания. Через Прагу в Таиланд могли бы летать и некоторые пассажиры, которые в настоящее время пользуются рейсами из Мюнхена и Вены.