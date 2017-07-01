Праге необходимо больше контактных центров для наркозависимых граждан

Антон Каймаков
01-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Администрации пражских районов призывают к увеличению общего количества контактных центров для наркозависимых граждан. Прага среди чешских городов в данном случае является лидером по степени концентрации наркозависимых, так как они съезжаются в столицу из всех регионов страны. В Праге самое большое количество клиник и отделений, занимающихся лечением наркомании. В настоящее время в чешской столице работает только три контактных центра, способных предоставить комплексное обслуживание наркозависимых граждан.

Статьи на ту же тему
Фестиваль Cannafest, Фото: Вирджиния Варгольская, Чешское радио - Радио Прага

Трава у дома моего должна быть легальна

Что же легально, а что – нет? Этот вопрос довольно часто возникает у приезжающих в Чехию туристов, наблюдающих относительно толерантное отношение…
Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио

Курит и покуривает 21% чешских подростков

По употреблению наркотиков, спиртного и по курению чешские подростки остаются европейскими рекордсменами, однако, специалисты заметили тенденцию…
Конопля, Фото: Карел Рожанек, Чешское радио

Наказание за распространение токсикомании

Еще одно судебное разбирательство, связанное с полицейской операцией 2013 года по прекращению деятельности магазинов гидропоники, так называемых…
Далее об этом
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 