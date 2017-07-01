Администрации пражских районов призывают к увеличению общего количества контактных центров для наркозависимых граждан. Прага среди чешских городов в данном случае является лидером по степени концентрации наркозависимых, так как они съезжаются в столицу из всех регионов страны. В Праге самое большое количество клиник и отделений, занимающихся лечением наркомании. В настоящее время в чешской столице работает только три контактных центра, способных предоставить комплексное обслуживание наркозависимых граждан.